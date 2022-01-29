مسابقات بحثية في ملتقى الفيديو آرت الدولي بالدمام

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كما طرحت إدارة الملتقى مسابقة بحثية في موضوعات مختلفة منها خصوصية الفيديو آرت المكان والمفاهيم والجسد والأداء، وضرورات الابتكار في الفيديو آرت، وواقع الفيديو آرت الخليجي، والفنون المعاصرة وإشكاليات البحث والتجريب، وغيرها من الموضوعات التي وضعت إدارة الملتقى شروطها على الموقع الخاص بالملتقى.
وتسعى الجمعية إلى أن يكون الملتقى للعرض بالتوازي مع البحث والقراءة والكتابة وطرح الرؤى النقدية والورقات البحثية، وذلك بفتح المجال للعمل الفكري النظري والتطبيقي مع طرح الإشكاليات والسعي للنضج البصري والجمالي واكتساب التجريب الاحترافي على عدة مستويات تنظيمية بحثية تنفيذية فنية تجمع بين العمق والجمالية والابتكار والتطوير.
وأكد مدير الجمعية المشرف على الملتقى يوسف الحربي، أن دورة هذا العام تشمل إضافة لأعمال الفيديو آرت أوراقا بحثية ستكون مراجع مطبوعة ذات قيمة بحثية فنية وعلمية، خاصة أن المملكة لها تجارب مميزة سواء في تنفيذ الأعمال أو في قراءتها وطرح إشكالياتها، وستكون الدورة عبارة عن تطويع لمستوى البحث بالمقارنة مع البحوث المشاركة من مختلف أنحاء العالم وهو ما سيصقل التجربة الوطنية ويحفز البحث والتطبيق فنيا ونقديا وهي الأهداف الأساسية المطروحة في هذا الملتقى.
ملتقى الفيديو آرت الدولي:
- يعد الملتقى الأول من نوعه خليجيا.
- مبادرة مميزة احتضنت التجارب العربية والخليجية والدولية.
- وفرت لها الفضاءات الخاصة لتعرض تجاربها أمام جمهورها.
- تتواصل مع التجارب الدولية بخصوصياتها الاحترافية.
- استقبلت الدورة الماضية 139 عملا فنيا من 37 دولة.
- تم قبول 70 عملا من 32 في المعرض.
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