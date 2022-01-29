شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار بغداد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار بغداد الدولي بجمهورية العراق الشقيقة.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار جمهورية العراق الشقيق والمنطقة وسلامة الملاحة الجوية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

وشددت الوزارة على موقف المملكة الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته

وجددت الوزارة وقوفها الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.