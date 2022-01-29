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3 مطارات تفوز بجائزة التميز في أمن الطيران المدني

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كرّم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، المطارات الفائزة بجائزة التميز السنوي في مجال أمن الطيران المدني، التي حققت أعلى نسبة التزام (لعمليات التدقيق الأمني) لعام 2021، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على جائزة التميز للمطارات في فئة (أ) التي يتجاوز عدد المسافرين بها 5 ملايين مسافر سنويا، بينما حصد مطار الطائف الدولي الجائرة للمطارات فئة (ب) التي يتجاوز عدد المسافرين بها مليون مسافرا سنويا، فيما حصد مطار بيشة الجائرة عن المطارات فئة (ج) التي عدد المسافرين بها أقل من مليون مسافر سنويا.

ويأتي التكريم تقديرا للجهود المبذولة لرفع نسبة الالتزام بالمعايير الأمنية التي تأتي امتثالًا للبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني خلال عمليات التدقيق الأمني السنوي للعام 2021م.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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