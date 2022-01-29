الفيصل يدشن مشروع تطوير متنزه العين الحارة بتثليث

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الافتتاح الذي حضره أمين محافظة جدة صالح التركي، إلى شرح مفصل عن متنزه "العين الحارة" الذي يُعد من أهم وأبرز مواقع الاستشفاء العلاجية والسياحية بالمنطقة، ويرتفع عن سطح الأرض بمقدار 165مترًا ، فيما تتجاوز مساحته 49 ألف متر مربع، ويحوي 19 عشر عينًا تتراوح درجة الحرارة فيها مابين 80 إلى 85 درجة مئوية.
وتجوّل الفيصل في مكونات المتنزه، والذي يحوي مسطحات خضراء بمساحة 20 ألف متر مربع مجهزة بشبكة ري أوتوماتيكية، كما تم تزويد الموقع بالإنارة وألعاب الأطفال ومظلات خشبية ودورات مياه وممرات للمشاة، وقد شملت أعمال إعادة التأهيل تكسيات من الحجارة الطبيعية لأرضيات وجوانب المجرى وتنفيذ جلسات خشبية بمساحة 400 متر مربع وغرف خشبية (غرف ساونا)، ولحماية المنتزة من أخطار السيول تم إنشاء حائط حماية خرسانية بطول 400 مترًا.
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