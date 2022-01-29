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تأجيل بداية اليوم الدراسي في الشمالية مجددا

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أعلن تعليم الحدود الشمالية عن تأجيل بداية اليوم الدراسي للأسبوع المقبل، وذلك نظرا لاستمرار انخفاض درجات الحرارة الذي تشهده المنطقة حاليا، وحفاظا على سلامة الجميع.

وقالت إدارة التعليم إنه بناء على رأي اللجنة المختصة: تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحا، خلال الفترة من الأحد 1443/06/27 حتى الثلاثاء 1443/06/29 في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات).

وأكدت أنه على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية و مراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة متمنين للجميع دوام الصحة و السلامة.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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