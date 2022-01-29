تأجيل بداية اليوم الدراسي في الشمالية مجددا

وقالت إدارة التعليم إنه بناء على رأي اللجنة المختصة: تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحا، خلال الفترة من الأحد 1443/06/27 حتى الثلاثاء 1443/06/29 في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات).
وأكدت أنه على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية و مراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة متمنين للجميع دوام الصحة و السلامة.
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