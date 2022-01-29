شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مصادر لـ "اليوم": لا صحة لمبادرة شراء نصف المحكومية على السجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر مطلعة بالإدارة العامة للسجون بالمملكة لـ "اليوم"، عدم صحة المقطع المرئي المتداول بخصوص "مبادرة إعفاء" والتي تسمح للسجين أو ذويه بشراء نصف المحكومية المتبقي من مدة الحق العام.

وتتضن الشروط في المقطع المتداول: "أن لا يكون السجين من أصحاب السوابق، وأن تكون لمرة واحدة فقط، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يتبقى نصف محكومية الحق العام، وأن يدفع 18 الف ريال عن كل سنة من المحكومية".

وذكرت المصادر لـ "اليوم" ان المقطع المرئي "غير صحيح"، داعيا الى التثبت من صحة الاخبار والمواد المتناقلة قبل بثها، واستقائها من مصادرها الرسمية.