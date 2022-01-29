شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم تبوك»: استمرار تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الـ9 صباحا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، استمرار تأجيل بداية اليوم الدراسي ليكون بدء الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحًا وذلك حتى إشعار آخر، نظرًا لاستمرار برودة الجو حسب تقرير الأرصاد الجوية وحرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

كما أشارت إدارة التعليم بتبوك أن تأجيل بداية اليوم الدراسي يشمل ( مدينة تبوك وضواحيها - محافظة حقل وضواحيها - محافظة البدع وضواحيها - محافظة تيماء وضواحيها)، و قرى محافظة الوجه ( الجو - أبو راكه- النشيفة - البليطيح- الفارعة - أم ضباع)، وقرى محافظة أملج ( الشبحة - شتات).