الإمام محمد بن سعود لبنة الدولة 300 عام.. سيادة وقيادة وأمجاد بدأها أجدادنا منذ أرسىلبنة الدولة السعودية الأولى فأسسها عام 1727م. وأكملت رحلة توحيدها حتى استقرت بحكمة أئمتها وملوكها اللاحقين الذين أكملوا المسيرة نحو بناء مملكة سائدة عالميًا. مسيرة 300 عام: تأسيس الدرعية 1446م على ضفاف وادي حنيفة أرسى مانع المريدي لبنة الدرعية الأولى ليمهد الطريق إلى تأسيس أعظم دولة في الجزيرة العربية بعد دولة النبوة. الدولة السعودية الثانية 1727م امتد نفوذ الدولة السعودية في فترة حكم الإمام المؤسس محمد بن سعود والذي اختار الدرعية عاصمة لها إذ كانت أعظم مدن الجزيرة العربية آنذاك. الدولة السعودية الثانية 1824م أول حكامها الإمام تركي بن عبدالله واشتهر بسيفه «الأجرب» وشهدت فترة حكمه إعادة بناء الدولة وعودة الأمن والاستقرار وقد كانت الرياض عاصمتها. المملكة العربية السعودية 1932م توج إعلان المملكة قرابة 30 عامًا من معارك التوحيد والبناء على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود واستمرت الرياض عاصمة لها حتى يومنا هذا.



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