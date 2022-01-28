من هو الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى؟

وصفه المؤرخون بالإمام التقي الغيور على تطبيق شرع الله والإمام الشجاع الكريم الموفي بالعهود، إنه الإمام محمد (الأول) بن سعود هو مؤسس الدولة السعودية الأولى وتنسب أسرة آل سعود إلى والدة الأمير سعود بن محمد بن مقرن.

2000 عام

محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي والمردة من حنيفة من بكر بن وائل.

وهذه القبيلة تعود في أصولها القبلية إلى قبيلة بني حنيفة الوائلية وهي من سكان الوادي وأهلة منذ 2000 عام مضت.

عاش 68 عاما

ولد الإمام محمد بن سعود في 1090 هجرية وتوفي في عام 1179 هجرية. وهو إمام ومؤسس الدولة السعودية الأولى، تولى الإمارة بعد وفاة والده الأمير سعود الأول.

من أهم أعماله

الإمام محمد بن سعود أسـس الدولـة السعوديـة الأولـى ووحد شطري الدرعية وجعلها تحت حكم واحد.

وتـمـكـن مـن ضــم البلــدات الأخرى إلى الدولة السعودية الأولى واحتوى زعاماتها.

وأمر ببناء حي جديد في سمحان وهو حي الطرفية وانتقل إليه بعد أن كان حي غصيبة هو مركز الحكم لفترة طويلة. واستقـل سياسيا وحرص على الاستقرار إقليميا ولم يحمل أي ولاء لأي قوة خارجية.

وبنـى ســـور الدرعيـة للتصــدي للهجمات الخارجية. وأمـن طـرق الحـج والتــجارة في الدرعيـة ونعمـت نـجد في عهـده بالأمان. وعمـل على نـشـر الاستقرار في الدولة التي شهدت في عهـده ازدهارًا كبيـرًا.

وبـدأ حمـلات التوحيـد وقـاد بنفسه جيوش تلك الحملات.

ونجح في التـصدي بشجاعة للحمـلات المعادية التي أرادت القضاء على الدولـة. واهتـم بالأمور الداخليـة وتقويـة مجـتمـع الدرعيـة وتوحيـده. وتولى إمارة الدرعية في عام 1139 هجرية. تميزت علاقاته مع الإمارات المحلية بحسن الجوار في أول أمرها.