بدء استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات بجدة رقميا #عاجل

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، بأن استقبال طلبات التعويض رقميا يأتي حرصا على تسهيل الإجراءات على الملاك، وسيكون ذلك بدءًا من يوم الأحد 26 جماد الثاني 1443هـ الموافق 30 يناير 2022.
وأضاف أن طلبات التقديم على التعويض تتضمن المستندات التالية :
1. صورة من الصك أو الوثيقة.
2. بيانات المالك .
3. صورة الهوية الوطنية للمالك .
4. صورة الهوية الوطنية للوكيل وصورة الوكالة الشرعية .
5. صورة فوتوغرافية للمبنى بالكامل واضحة إن وجد .
6. صورة فاتورة الكهرباء إن وجد .
7. رقم توثيق المبنى .
8. صورة جوية للموقع إن وجد.
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