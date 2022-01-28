بدء استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات بجدة رقميا #عاجل

أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة عن استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة، والتي ستواصل استقبال الطلبات في مقرها الميداني، علماً بأن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والانقاض، والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الانقاض.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، بأن استقبال طلبات التعويض رقميا يأتي حرصا على تسهيل الإجراءات على الملاك، وسيكون ذلك بدءًا من يوم الأحد 26 جماد الثاني 1443هـ الموافق 30 يناير 2022.

وأضاف أن طلبات التقديم على التعويض تتضمن المستندات التالية :

1. صورة من الصك أو الوثيقة.

2. بيانات المالك .

3. صورة الهوية الوطنية للمالك .

4. صورة الهوية الوطنية للوكيل وصورة الوكالة الشرعية .

5. صورة فوتوغرافية للمبنى بالكامل واضحة إن وجد .

6. صورة فاتورة الكهرباء إن وجد .

7. رقم توثيق المبنى .

8. صورة جوية للموقع إن وجد.