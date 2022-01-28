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أحداث صنعت النواة الصلبة لقيام الدولة السعودية الأولى

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قام الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، مؤسس الدولة الأولى (1139- 1179 هـ / 1727 - 1765 م)، بأحداث صنعت النواة الصلبة لقيام الدولة السعودية الأولى، وفيما يلي أبرزها:

1090هـ

ولادته بالدرعية

1133هـ

شارك في الدفاع عن الدرعية في عهد والده

1139هـ

- مشاركته في حملة العيينة

- توليه الحكم في الدرعية وتأسيس الدولة السعودية الأولى

- توحيد شطري الدرعية

1155هـ

إرساله حملة إلى الرياض لتأمين الاستقرار فيها

1157هـ

مناصرة الدعوة الإصلاحية وحمايتها

1159هـ

- وقعة فيضة لبن

- وقعة الشّياب

1160هـ

وقعة دلقة

1161هـ

- وقعة البنية الأولى

- وقعة الخريزة (صياح)

- وقعة البطين (ثرمداء)

1162هـ

وقعة الحبونية

1163هـ

وقعة البطحاء

1164هـ

- وقعة الرياض

- وقعة الزلفي

1165هـ

وقعة عفجة الحاير

1166هـ

وقعة حريملاء

1168هـ

وقعة الدار

1169هـ

وقعة منفوحة

1170هـ

- وقعة الرشا

- وقعة الرياض

1171هـ

- وقعة أم العصافير

- وقعة البنية الثانية

1172هـ

- وقعة القصب

- صد حملة حاكم الأحساء عريعر بن دجين على الدولة السعودية الأولى

- بناء سور الدرعية

1173هـ

وقعة الثرمانية

1175هـ

وقعة مقرن

1177هـ

وقعة قذلة

1178هـ

- وقعة الحائر بين قوات الدولة السعودية الأولى وقوات حاكم نجران

- حملة حاكم الأحساء عريعر بن دجين الثانية على الدرعية وفشلها

1179هـ

- وقعة الصبيحات

- وفاة المؤسس الإمام محمد بن سعود وتولي ابنه الإمام عبدالعزيز


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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