قام الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، مؤسس الدولة السعودية الأولى (1139- 1179 هـ / 1727 - 1765 م)، بأحداث صنعت النواة الصلبة لقيام الدولة السعودية الأولى، وفيما يلي أبرزها: 1090هـ ولادته بالدرعية 1133هـ شارك في الدفاع عن الدرعية في عهد والده 1139هـ - مشاركته في حملة العيينة - توليه الحكم في الدرعية وتأسيس الدولة السعودية الأولى - توحيد شطري الدرعية 1155هـ إرساله حملة إلى الرياض لتأمين الاستقرار فيها 1157هـ مناصرة الدعوة الإصلاحية وحمايتها 1159هـ - وقعة فيضة لبن - وقعة الشّياب 1160هـ وقعة دلقة 1161هـ - وقعة البنية الأولى - وقعة الخريزة (صياح) - وقعة البطين (ثرمداء) 1162هـ وقعة الحبونية 1163هـ وقعة البطحاء 1164هـ - وقعة الرياض - وقعة الزلفي 1165هـ وقعة عفجة الحاير 1166هـ وقعة حريملاء 1168هـ وقعة الدار 1169هـ وقعة منفوحة 1170هـ - وقعة الرشا - وقعة الرياض 1171هـ - وقعة أم العصافير - وقعة البنية الثانية 1172هـ - وقعة القصب - صد حملة حاكم الأحساء عريعر بن دجين على الدولة السعودية الأولى - بناء سور الدرعية 1173هـ وقعة الثرمانية 1175هـ وقعة مقرن 1177هـ وقعة قذلة 1178هـ - وقعة الحائر بين قوات الدولة السعودية الأولى وقوات حاكم نجران - حملة حاكم الأحساء عريعر بن دجين الثانية على الدرعية وفشلها 1179هـ - وقعة الصبيحات - وفاة المؤسس الإمام محمد بن سعود وتولي ابنه الإمام عبدالعزيز



كانت هذه تفاصيل خبر أحداث صنعت النواة الصلبة لقيام الدولة السعودية الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.