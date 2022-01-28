أحداث صنعت النواة الصلبة لقيام الدولة السعودية الأولى

1090هـ
ولادته بالدرعية
1133هـ
شارك في الدفاع عن الدرعية في عهد والده
1139هـ
- مشاركته في حملة العيينة
- توليه الحكم في الدرعية وتأسيس الدولة السعودية الأولى
- توحيد شطري الدرعية
1155هـ
إرساله حملة إلى الرياض لتأمين الاستقرار فيها
1157هـ
مناصرة الدعوة الإصلاحية وحمايتها
1159هـ
- وقعة فيضة لبن
- وقعة الشّياب
1160هـ
وقعة دلقة
1161هـ
- وقعة البنية الأولى
- وقعة الخريزة (صياح)
- وقعة البطين (ثرمداء)
1162هـ
وقعة الحبونية
1163هـ
وقعة البطحاء
1164هـ
- وقعة الرياض
- وقعة الزلفي
1165هـ
وقعة عفجة الحاير
1166هـ
وقعة حريملاء
1168هـ
وقعة الدار
1169هـ
وقعة منفوحة
1170هـ
- وقعة الرشا
- وقعة الرياض
1171هـ
- وقعة أم العصافير
- وقعة البنية الثانية
1172هـ
- وقعة القصب
- صد حملة حاكم الأحساء عريعر بن دجين على الدولة السعودية الأولى
- بناء سور الدرعية
1173هـ
وقعة الثرمانية
1175هـ
وقعة مقرن
1177هـ
وقعة قذلة
1178هـ
- وقعة الحائر بين قوات الدولة السعودية الأولى وقوات حاكم نجران
- حملة حاكم الأحساء عريعر بن دجين الثانية على الدرعية وفشلها
1179هـ
- وقعة الصبيحات
- وفاة المؤسس الإمام محمد بن سعود وتولي ابنه الإمام عبدالعزيز
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