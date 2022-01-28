أمراء: 22 فبراير يوم الاعتزاز واستذكار التاريخ والفخر بمسيرة المملكة العطرة

بينما صدر أمر ملكي بتحديد 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم «يوم التأسيس»، ويصبح إجازة رسمية، أكد أمراء مناطق المملكة أن ذلك يبرز مدى اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، على إبراز العمق التاريخي لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى.

حرص خادم الحرمين

أكد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أن يوم التأسيس، الذي أُعلن اليوم بأمر ملكي كريم، يمثل ذكرى اعتزاز وفخر بجذور هذه الدولة المباركة، وتاريخها العريق، وعمقها السياسي والثقافي والحضاري منذ أكثر من 3 قرون.

وقال: «ذكرى التأسيس تبرز مدى اهتمام وحرص وعناية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على إبراز العمق التاريخي لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى، حيث كانت الانطلاقة من الدرعية، العاصمة الأولى للدولة، في 1139هـ / 1727م، فأرسى دعائم الأمن، وحقق الوحدة بعد الفرقة، وأسس دولة قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم».

اعتزاز بالجذور الراسخة

أضاف أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن يوم التأسيس يأتي اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، واستذكارا لتلك العلاقة الوثيقة والممتدة بين المواطنين وقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون حتى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يشهد فيه دوت الخليج والمواطن نهضة تنموية شاملة في مختلف الأصعدة.

استذكار تاريخ عريق

لفت أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن يوم التأسيس يمثل ذكرى فخر واعتزاز واستذكار لتاريخ عريق، وحضارة متجذرة، وثقافة راسخة، وما احتوته الدول السعودية الثلاث من منهج سياسي محنك وثقافي وحضاري مستمد من أصول وقيم ثابتة وراسخة.

وقال: «هذا التاريخ العميق استحق أن يستذكر تفاصيله أبناء المملكة العربية السعودية، إذ يُعبر عن تاريخ دولة عريقة امتدت إلى أكثر من 3 قرون، ويمثل مناسبة وطنية كبيرة توضح مدى رسوخ وثبات الدولة السعودية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود، ثم توارثها ملوك المملكة وصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

فخر واعتزاز باللبنات

أشار أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أن يوم التأسيس يعد ذكرى فخر واعتزاز باللبنات التي أسست هذه الدولة العظيمة وتاريخها الممتد العريق، وما احتوته الدول السعودية الثلاث من منهج سياسي محنك وثقافي وحضاري مستمد من أصول وقيم ثابتة على مر أكثر من 3 قرون.

مسيرة عطرة

نوّه أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بالأمر الملكي الكريم بإعلان «يوم التأسيس» للدولة السعودية في الـ22 من فبراير من كل عام، وعدَّه شاهدا على تفرد مسيرتها العطرة منذ استقرار البشرية في شبه الجزيرة العربية.

وقال أمير نجران: «الدولة السعودية قامت على أساس متين، فهي مبنية على كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى صون الحقوق، وإرساء العدل بين الناس، واتخذت هذا منهجًا واضحًا راسخًا منذ أن سنته عند بدء الدولة السعودية الأولى إلى يومنا هذا».

وأضاف: «المتأمل في تاريخ هذه الدولة المباركة يدرك يقينًا أن ثبات منهجها القويم هو السبب، بعد الله، في استمرارها منذ 300 عام، على الرغم من محاولات القضاء عليها وانتهائها مرتين، إذ لم يسجل التاريخ الإنساني دولة انتهت مرتين، ثم استعادت حكمها إلى يومنا هذا إلا الدولة السعودية وحدها». تحقيق الوحدة فيما قال أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز: إن صدور الأمر الكريم يأتي تجسيدًا لمدى حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تأكيد العمق التاريخي والجذور الراسخة للدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، قبل أكثر من ثلاثة قرون، ويبرز ما قامت عليه هذه الدولة منذ التأسيس، حيث قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحققت الوحدة بعد الفرقة، وأرست دعائم الأمن. وصولاً لهذا العهد الزاهر عهد البناء والتنمية، وما تشهده المملكة من نهضة تنموية في شتى المجالات. تعزيز معاني الانتماء لفت أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أن «يوم التأسيس» يسهم في تعزيز معاني الانتماء والولاء للوطن الغالي والقيادة الرشيدة، وتخليد صفحات مضيئة من تاريخ المملكة، تمتد على مدى 3 قرون يفخر بها السعوديون على مر الأجيال.

وأوضح، في تصريح له، أن هذا الأمر يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين على إبراز تاريخ ومنجزات وحضارة المملكة، وتعزيز اللحمة والانتماء لهذا دوت الخليج، وربط الأجيال بتضحيات الآباء والأجداد، وإنجازات هذه البلاد المباركة في الماضي والحاضر.