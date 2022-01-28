شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ومصر.. استمرار مناورات التمرين البحري «مرجان 17» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “مرجان 17“ بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية الشقيقة في البحر الأحمر.

وشهد التمرين عدداً من الفرضيات القتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية واقتحام المباني واستطلاع الشواطئ والجزر، والمناورات للقطع البحرية في عرض البحر الأحمر، وإقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والإستراتيجية.

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية الشقيقة، بجانب توحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية.