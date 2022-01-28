شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا لدعم وكفالة الأيتام في مالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامجًا تنفيذيًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لدعم وكفالة الأيتام في مدن باماكو، وكوليكورو، وسيقو، وغاوو، وسيكاسو بجمهورية مالي، يستفيد منها 1,317 فردًا.

ووقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج أحمد البيز، فيما يهدف المشروع إلى تقديم كفالة نقدية للأيتام تسلم لهم كل ثلاثة أشهر لمدة سنة كاملة، وتسديد الرسوم وتسجيل الأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 15 سنة، وتمكين أسر الأيتام اقتصاديًا من خلال تدريب النساء على مهارة الخياطة وتوفير الأدوات اللازمة لهن، بالإضافة إلى توزيع الأغنام على الأسر الأشد احتياجًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لرعاية فئة الأيتام، وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف دول العالم ذات الاحتياج.