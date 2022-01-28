شكرا لقرائتكم خبر عن 1347 مستفيداً في تشاد من الخدمات العلاجية لمركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة مندو بجمهورية تشاد، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال اليوم الثاني والثالث من الحملة بتشخيص 1.347 مستفيداً، وإجراء 104 عمليات جراحية متخصصة، وتوزيع 223 نظارة.

وتأتي هذه الحملة امتداداً للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول حول العالم.