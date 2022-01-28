شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدفع بـ 37 شاحنة إغاثية لمساعدة الشعب اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت 37 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 2 حتى 23 يناير 2022م، تحمل على متنها 57.297 كرتون تمر، و2.681 سلة غذائية، و480 حقيبة إيوائية، و480 خيمة، متوجهة لمحافظات عدن، مأرب، تعز، حضرموت، حجة، الضالع، سقطرى، شبوة.

كما قام مركز الملك سلمان أمس الأول ضمن مشروع الحقيبة الشتوية للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، بتوزيع 728 حقيبة شتوية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 4.804 أفراد.

وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وزع مركز الملك سلمان ضمن مشروع الحقيبة الشتوية للمتضررين والنازحين 350 حقيبة شتوية استفاد منها 2.135 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.