شكرا لقرائتكم خبر عن 75 % إنجازا في تطوير «منافذ البيع الغذائية» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية محافظة الخبر أكثر من 75 % من برنامج تطوير وتأهيل منافذ البيع الغذائية والتموينات في المحافظة، التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في خطوة تستهدف تنظيم عمل قطاع البيع بالتجزئة، والارتقاء بأداء منافذ البيع الغذائية وفق أرقى المعايير.

شكل متناسق

وكشف رئيس البلدية م. مشعل الحربي لـ«اليوم» أن برنامج تأهيل وتطوير منافذ البيع الغذائية، تم وفق معايير عدة، وبمتابعة من إدارة الرقابة الصحية، تتضمن إضفاء شكل متناسق لهذه التموينات؛ لتناسب المستهلك، إضافة إلى عمليات تخزين سليمة وصحية للأغذية وتفادي تكديس البضائع على الرفوف وتوحيد زي العاملين في منافذ البيع، وكذلك وضع علامة تجارية موحدة لها.

شهادات صحية

وأشار إلى توفير شهادات صحية سارية المفعول للعاملين، وترخيص ساري المفعول، وتسعيرة على جميع المنتجات، وتوفير كاميرات مراقبة، وتوفير نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، وتوحيد مواصفات اللوحات الجديدة، وتوفير واجهة شفافة بالكامل للمحل، وتركيب سحاب خارجي يسمح بالرؤية، ونظافة الأرضيات والأسقف والجدران والرفوف وأماكن التخزين، ونظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها.الحد الأدنى

وأكد الالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الرفوف، وعدم السماح بعرض البضائع على واجهة المحال، وتوزيع الإضاءة بشكل كافٍ في كامل المنشأة، وأن يكون طاولة المحاسبة نظيفة وفارغة وعدم وضع أي مواد عليها، إضافة إلى إلزام المحل بتخزين معدات وأدوات التنظيف بعيدًا عن المواد الغذائية، ووجود أسطوانات إطفاء حريق متحركة، وتعليق صندوق الإسعافات الأولية.

أنشطة إضافية

وبيَّن أن المحال الغذائية يجب ألا تقل مساحتها عن 24 مترًا، فيما تزيد مساحة التموينات على 100 متر، ويسمح لها بممارسة أنشطة إضافية مثل توافر مكائن الخدمات الذاتية للمشروبات، والوكالة المصرفية، وبيع الخضار والفواكه، وبيع المكسرات والبن والتوابل، وتوفير ملحمة للحوم الطازجة والمبردة، وقسم لبيع الأسماك، ووجود مخبز عادي وآلي، وبيع أدوات الترفيه ولوازم الرحلات، وبيع الأواني المنزلية، والأجبان والسلطات والمخللات غير المعبأة.

جولات رقابية

وأكد م. الحربي أن هذه الاشتراطات الفنية والتشغيلية الجديدة تستهدف تحقيق تناسق أكبر في مظهر المحلات الغذائية، وتطوير حالتها الفنية وجودتها، ورفع مستوى الخدمة، التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع عمومًا، موضحًا أن إدارة الرقابة الصحية تنفذ جولات رقابية مستمرة للتأكد من التزام كل البقالات والتموينات بالاشتراطات الجديدة.

توفير شهادات صحية سارية للعاملين

وضع تسعيرة على جميع المنتجات

نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية

أسطوانات إطفاء وصندوق للإسعافات الأولية