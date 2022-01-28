شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح عيادات تطمن بـ «صحي الأمير سلطان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مركز صحي الأمير سلطان بن محمد، عيادات تطمن، أمس، بعد تطويره، وفق بيئة العمل الجديدة، لتساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتتواجد عيادات تطمن بحفر الباطن في كل من مركز صحي أبي موسى الأشعري، ومستشفى القيصومة العام، ومركز صحي الأمير سلطان بن محمد.

يذكر أن وزارة الصحة خصصت عيادات «تطمن» بمختلف أنحاء المملكة، لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، وتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.