شكرا لقرائتكم خبر عن 40 زيارة ترصد 4 مخالفات وقائية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة الشرقية أمس الأول، 40 جولة رقابية على المنشآت التجارية بمحافظة الخبر، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، ورصد السلوكيات المخالفة، أسفرت عن رصد 4 مخالفات وقائية.

وشملت المخالفات عدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم ارتداء بعض الأشخاص الكمامات أثناء التسوق، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتوجيه ملاحظات توعوية بالاحترازات.

وأكد مدير العلاقات العامة والتواصل بصحة الشرقية مطلق الجلعود، استمرار تكثيف الجولات الرقابية في الأسواق والأماكن العامة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتقديم التوجيهات الإرشادية والتوعوية لتفادي الوقوع في المخالفات للحفاظ على الصحة العامة، وتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.