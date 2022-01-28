شكرا لقرائتكم خبر عن 1056 جولة تضبط 95 مخالفة احترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 1056 جولة رقابية، نتج عنها، ضبط 95 مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، إضافة إلى إغلاق منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وقالت الأمانة إنها تلقت 14 بلاغا حول المنشآت المخالفة، عبر مركز البلاغات 940، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات، إلى جانب رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل».