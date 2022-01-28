شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل نادي سباقات الخيل، مساء أمس، على كأسي خادم الحرمين الشريفين.

السلام الملكي

وعند وصول سموه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وفي بداية الحفل، عزف السلام الملكي، ثم بدأ السباق في الشوط الثامن على كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج «فئة 1 محلية»، وحقق المركز الأول الجواد «المبير» للمالك نغيمش بن فهد العجمي، وتوج سموه الفائز نغيمش العجمي.

الشوط التاسعثم بدأ الشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين «فئة 1 محلية»، المؤهل لكأس السعودية، وحقق الجواد ماكينج ميراكلس للمالك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وتوج سمو أمير منطقة الرياض الفائز سمو الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

هدية وكؤوس

وشهد الحفل شوطاً مخصصاً للمنافسة على «هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين» على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزته 120 ألف ريال، بالإضافة إلى الهدية العينية لصاحب الجواد الفائز، وحقق المراكز الثلاثة الأول: الأول الخيال سلطان الميموني، والثاني الخيال أحمد الشرار والثالث الخيال محمد الشريماء.

حضور الحفلحضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن ثنيان بن سعود، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وجمع من جمهور وهواة الفروسية.