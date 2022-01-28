شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «التعليم» و«إرادة» مع عودة الدراسة الحضورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية د. عبدالرحمن الزهراني، سير العمليات التعليمية في مركز «إرادة» بقسم الأورام التابع لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بحضور رئيس قسم الأورام بالمستشفى د. سعد الدعامة، ومدير إدارة التربية الخاصة بتعليم الشرقية سعيد الزهراني.

واطلع د. الزهراني على أوجه التعاون البناء بين إدارة التعليم والمستشفى، وملخص عن دور المركز وآليات العمل مع عودة الدراسة الحضورية وسير اليوم الدراسي في المركز. وأشاد بمستوى المركز وكفاءة أدائه ومخرجات تلك المهام والواجبات على الطلاب والطالبات، لافتا إلى أن إدارة التعليم تسعى لتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والإثرائية لجميع طلابها وطالباتها في مختلف الظروف لتنمية معارفهم ومهاراتهم ومداركهم، وبناء شخصياتهم وسماتهم وتجاوز التحديات التي قد تطرأ على طالب أو طالبة.

وأضاف: التعاون الوثيق بين إدارة التعليم ومستشفى الملك فهد التخصصي أسفر عن العديد من المبادرات النوعية ومنها ما نشهده اليوم من تميز لمركز إرادة، مبينا أن تميز المركز قام على عاتق إدارة المركز والمعلمين والمعلمات الذين بذلوا الجهود المضاعفة لاستمرار التعليم دون انقطاع ولاهتمامهم البالغ بمستفيدي المركز من الطلاب والطالبات ضمن البرامج الخاصة لكل طالب وطالبة.

وشدد الزهراني على أهمية الدور الكبير لأولياء الأمور خلال المرحلة الماضية والحالية وتعاونهم مع الوزارة كشركاء دائمين تمتد معهم هذه العلاقة العميقة على النحو الذي يحقق أهداف وزارة التعليم وفقا لرؤية المملكة 2030، مختتما بتكريم مجموعة من طلاب المركز بالهدايا العينية.