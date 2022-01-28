شكرا لقرائتكم خبر عن على مساحة 33 ألف م2.. بدء العمل بحديقة «الصدفة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بلدية محافظة الخبر لـ«اليوم» عن بدء العمل في حديقة بحي الصدفة، على مساحة تتجاوز 33 ألف متر مربع، سعيا لتحقيق توازن بيئي يتماشى مع نهضة التحديث التي تشهدها الخبر، من خلال زيادة أعداد الحدائق، وإسهامها في خدمة المجتمع؛ لتكون متنفسا للأهالي، تعزيزا لجودة الحياة، موضحة أن هناك 86 منتزها وحديقة وساحة في الخبر، تتمتع بطابع عصري في التصميم والإنشاء.

وقال رئيس البلدية م. مشعل الحربي: إن حديقة حي الصدفة تتضمن مسطحات خضراء بمساحة تزيد على 15000م2، وأكثر من 400 شجرة، ومسطحا مائيا بمساحة تزيد على 1500م2، وممشى بطول 580م، ومناطق ألعاب أطفال، ومسرحا عاما، موضحا أن التنوع في الخدمات يأتي لجعل جميع الحدائق مناسبة لكل فرد، وللمساهمة في تعزيز الجوانب الاجتماعية والسياحية في الخبر.

وأشار إلى أن تميز مدينة الخبر في مجال التخضير يأتي ضمن توجه البلدية في دعم المساحات الخضراء، وتحقيق وتنفيذ مشاريع التخضير والتشجير، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين تعزيزا لجودة الحياة، مؤكدا أن الرقعة الخضراء بأنواعها وأشكالها من حدائق وأحزمة ومسطحات خضراء وساحات عامة أضحت في السنوات الأخيرة جزءا لا يتجزأ من كيان مدينة الخبر؛ كونها رئة المدينة التي تتنفس بها، حيث تتجاوز مساحة المسطحات الخضراء 2.150.750 مترا مربعا، فيما يتجاوز عدد الأشجار أكثر من 130 ألف شجرة.