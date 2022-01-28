شكرا لقرائتكم خبر عن على مساحة 33 ألف م2.. بدء العمل بحديقة «الصدفة» والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس البلدية م. مشعل الحربي: إن حديقة حي الصدفة تتضمن مسطحات خضراء بمساحة تزيد على 15000م2، وأكثر من 400 شجرة، ومسطحا مائيا بمساحة تزيد على 1500م2، وممشى بطول 580م، ومناطق ألعاب أطفال، ومسرحا عاما، موضحا أن التنوع في الخدمات يأتي لجعل جميع الحدائق مناسبة لكل فرد، وللمساهمة في تعزيز الجوانب الاجتماعية والسياحية في الخبر.
وأشار إلى أن تميز مدينة الخبر في مجال التخضير يأتي ضمن توجه البلدية في دعم المساحات الخضراء، وتحقيق وتنفيذ مشاريع التخضير والتشجير، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين تعزيزا لجودة الحياة، مؤكدا أن الرقعة الخضراء بأنواعها وأشكالها من حدائق وأحزمة ومسطحات خضراء وساحات عامة أضحت في السنوات الأخيرة جزءا لا يتجزأ من كيان مدينة الخبر؛ كونها رئة المدينة التي تتنفس بها، حيث تتجاوز مساحة المسطحات الخضراء 2.150.750 مترا مربعا، فيما يتجاوز عدد الأشجار أكثر من 130 ألف شجرة.