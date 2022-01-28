شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية نشوب حريق في مستشفى خاص بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة الأحساء، خطة فرضية نشوب حريق في أحد المستشفيات الخاصة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وذلك للتأكد من الاستعداد والجاهزية فور وقوع الحدث.

فيما أقامت صحة الأحساء ورشة عمل تدريبية لإعداد خطة استمرارية الأعمال في حال حدوث الأزمات والكوارث الصحية.

على جانب آخر، وقع تجمع الأحساء الصحي اتفاقية تعاون لتأهيل مركز صحي ضمن مراكز الرعاية الصحية بالهوية الحديثة، ويضاف إلى منظومة الرعاية الصحية التابعة لتجمع الأحساء الصحي.

يذكر أن هذه الاتفاقية جاءت في إطار برنامج المشاركة المجتمعية، إحدى مبادرات وزارة الصحة، الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية، وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.