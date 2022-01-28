شكرا لقرائتكم خبر عن «ممتثل».. خطة جديدة لتفعيل دور الرقابة بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت ورشة «ممتثل» التي افتتحها رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أمس الأول، رفع مستوى الامتثال، ونشر ثقافة الوعي بتطبيق التدابير الصحية في المنشآت التجارية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا »، وكذلك تشديد الرقابة الصحية للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحضر الورشة فريق من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومدير الرقابة الصحية بالبلدية جلوي الزبني، وعدد من المراقبين الصحيين، ضمن خطة جديدة في تفعيل دور الرقابة في الكشف على المنشأة، وتعزيز العمل في الرقابة الصحية بتكثيف الجولات الرقابية؛ للتأكد من المنشأة وتقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ورصد المخالفات عبر تطبيق «ممتثل».

وأكد م. الحميداني أن البلدية حريصة كل الحرص على صحة المواطن والمقيم، من خلال تنفيذ جولات رقابية مكثفة على المنشآت التجارية بفترتين صباحية ومسائية، مشيرا إلى أهمية هذه الورشة، والتي أضافت الكثير من المهارات الميدانية للمراقبين.