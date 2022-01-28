شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محاور في «تطوير عمل الجمعيات التعاونية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش ملتقى الجمعيات التعاونية بالمنطقة الشرقية، الذي انطلق أمس الأول، العديد من المحاور التي تضمنت التعريف بأهمية التعاونيات، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، وبحث الوضع الحالي للقطاع التعاوني في المملكة، والتحديات التي تواجهه في البيئة التنظيمية والتشريعية، من ناحية نطاقها وتوجهها الإستراتيجي، واللوائح والإجراءات وآليات الدعم، إضافة إلى شرح وسائل الدعم المتوفرة للتعاونيات، والتطرق إلى آلية الاستفادة منها، ومشاركة تطلعات الوزارة المستقبلية للقطاع التعاوني.

جاء الملتقى، الذي نظمته الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية، سعيا إلى تلمس احتياجات القطاع التعاوني، ودعم ومساندة الجمعيات المتعثرة، والاستفادة من تجارب الجمعيات المتميزة في القطاع.

واختتم الملتقى، الذي حضره كل من مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية معن العنقري، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ومساعده للتنمية ابتسام الحميزي، والأمين العام لمجلس الجمعيات التعاونية فواز العنزي، بحلقة نقاش شارك فيها الحضور للخروج بتوصيات تستهدف تطوير العمل التعاوني بالمملكة.