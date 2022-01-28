شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مهارات منسوبي «الصحة» والوصول لأعلى درجات الاستجابة ضمن «درع الوقاية 3» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت إدارة الطوارئ والأزمات بـ«صحة الشرقية»، في التمرين السعودي - الأمريكي المشترك «درع الوقاية 3»، بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأمريكية، وبمشاركة الهلال الأحمر السعودي والدفاع المدني، بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة بالمنطقة الشرقية.

ويستهدف التمرين الوصول لأعلى درجات التنسيق والاستجابة الفورية والفاعلة ضد أسلحة التدمير الشامل، وضد هذا النوع من الأزمات، وتحقيق التعاون على المستوى الوطني، وتنفيذ الخطط مع الجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب تطوير المهارات والاستخدام الأمثل للموارد والمعدات المتاحة للتقنيات المستخدمة، وتوحيد المفاهيم في مجال الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، وتفعيل العمل المشترك.

وجاء دور صحة الشرقية في التمرين بمساندة المشاركين بفرز المصابين وتطهيرهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة والعمل على نقلهم إلى المستشفيات العسكرية والحكومية.

وأكد مدير العلاقات العامة بصحة الشرقية مطلق الجلعود، حرص صحة الشرقية على المشاركة في مثل هذه الفرضيات، وتفعيل دورها الصحي ووضع خطة للاستعداد والتأهب في مثل هذه الحالات.