شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 6250 شتلة في «شاطئ الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت أمانة المنطقة الشرقية، 6250 شتلة في حي الشاطئ بكورنيش مدينة الدمام، بمشاركة 400 متطوع ومتطوعة، محققين 2100 ساعة تطوعية؛ ليحققوا جميعا هذا الإنجاز المتمثل بتسجيل رقم قياسي كأكبر شعار لمبادرة « السعودية الخضراء».

وأكد وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل أهمية تطوع المشاركين، الذين أسهموا بنجاح هذه المبادرة، التي شكلت شعار «السعودية الخضراء» على أكبر مساحة تنفذ على مستوى المملكة، وتأتي متضامنة مع أهداف الأمانة، التي تركز على تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وإنشاء مشاريع إنتاجية خضراء، والاستثمار في البنية التحتية للحدّ من الانبعاثات، وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد، وكل ذلك بهدف الحفاظ على المناخ ودعم البرامج الدولية في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة.