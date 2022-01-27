شكرا لقرائتكم خبر عن متاجر سبار سوبرماركت العالمية تحتفل بافتتاح أحدث فروعها في حي النخيل – الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن سياستها التوسعية الطموحة قام الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السدحان رئيس مجلس إدارة مجموعة السدحان بافتتاح أحدث فروع متاجر سبار سوبرماركت العالمية بحي النخيل - الرياض، وتم الافتتاح الذي حضره لفيف من عملاء و محبي سبار سوبرماركت العالمية في الرياض و عدد من كبار موردي الشركة الأساسيين و عدد من اعضاء مجلس ادارة الشركة بالاضافة لفريق العمل في ظل التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

من جانبه، صرح المهندس سليمان الزهراني – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة - أن هذا الافتتاح يأتي امتداداً لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو من خلال سلسلة متاجر سبار سوبرماركت العالمية داخل المملكة، والتي وصل عدد فروعها إلى 12 فرعاً عصريا تواكب التطور في أذواق و حاجات المستهلك السعودي الباحث عن التميز و تعزز في الوقت ذاته النمو الذي يشهده القطاع الخاص وقطاع التجزئة و مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، وهو ما يعكس استراتيجية مجموعة السدحان التوسعية لتطوير شبكة فروعها و زيادتها. و أضاف أن خطة التوسع الطموحة التي تنتهجها مجموعة السدحان تنطلق من إيمان مجلس ادارة المجموعة العميق بقدرات الشباب السعودي و ضرورة الاستثمار في العامل البشري الوطني و تطوير المواهب الوطنية بما يتوافق و يواكب رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

و أضاف إن افتتاح هذا المتجر من متاجر سبار سوبرماركت العالمية سيتلوه خلال الفترة القادمة بإذن الله افتتاح عدة فروع جديدة من متاجر سبار في العديد من أحياء الرياض العامرة وذلك ضمن خطة الشركة الطموحة و التي تعززها ثقة الأجيال المتعاقبة من عملائنا على مدى السنوات الماضية من مسيرة مجموعة السدحان العملية و التي تمتد منذ العام 1952، ويأتي الافتتاح تلبية للطلب المتزايد من قِبَل عملائنا الكرام لتوفير خدمة عصرية تتناسب مع احتياجاتهم المتنوعة من المنتجات الطازجة و المواد الاستهلاكية والغذائية، و تشكيلة المخبوزات الطازجة و غيرها مع التزامنا المستمر بتقديم الخدمات و الأصناف و العروض المتميزة التي تلبي متطلبات وحاجات المستهلك السعودي بأعلى مستوى خدمة ممكنة و بأنسب الأسعار

يذكر أن فرع سبار سوبرماركت – حي النخيل تم تجهيزه على مساحة إجمالية تبلغ 840 متراً مربعاً، ويتميز السوبرماركت بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء و يتمتع الفرع الجديد بتصميم عصري متطور، يتيح عرضاً متميزا لتشكيلة منوعة من المنتجات الغذائية التي تشمل الخضار و الفواكهة، المخابز المتكاملة الحديثة و التي تقدم البيتزا و المناقيش و المعجنات و اصناف الخبز، الملحمة المتنوعة و الدواجن، قهوة Censa العالمية المتميزة التي تقدم أجود أنواع القهوة من جميع أنحاء العالم ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات إضافة إلى مستلزمات العناية بالمنزل و منتجات العناية الشخصية.

هذا و قد تضمّن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على العديد من الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء " ماي سبار My Spar". و الذي يؤهلهم للاستفادة من الخصومات والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

جدير بالذكر أن سلسلة متاجر سبار العالمية تتواجد في أكثر من 48 دولة حول العالم بأكثر من 13,500 متجر في 4 قارات تقوم بخدمة أكثر من 13 مليون عميل يوميا في العالم.