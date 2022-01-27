مبادرة تطوعية لزراعة 30 ألف نبتة في العاصمة المقدسة

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وأوضحت الأمانة، أن المبادرة تهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء وتحسين البيئة؛ من خلال تكثيف زراعة النباتات بمختلف أنواعها، ويأتي ذلك ضمن برنامج جودة الحياة والمنبثق من أهداف رؤية المملكة 2030.
إلى ذلك نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات، جولات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية؛ وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة، نتج عنها ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومخالفة لشروط التعبئة والنقل والتخزين.
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