شكرا لقرائتكم خبر 6 فائزين بجائزة العلا للتصميم في نسختها الافتتاحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت جائزة العلا للتصميم قدمت دعوة مفتوحة للمصممين من جميع أنحاء العالم لابتكار مفاهيم مستوحاة من تراث العلا وطبيعتها وفنها، وتقدم لها أكثر من 400 مشاركة. وستنتج الهيئة الملكية لمحافظة العلا تصاميم الفائزين.
وأكدت مديرة الفنون والتخطيط الإبداعي نورة الدبل، أن هذا الإصدار الأول أظهر لنا القدرات والمواهب الموجودة في المملكة وحول العالم، مشيرة إلى نيل المشاركين والمشاركات في جائزة العلا إعجاب الحكام بأعمالهم التي أظهرت جوهر العلا للجمهور المعاصر.
وهنأت الدبل الفائزين والفائزات، مؤكدة تطلع الهيئة لدعم رحلة التصميم الخاصة بهم في الوقت الذي تواصل الجائزة جهودها لتحفيز المبدعين والمبدعات على الازدهار، وسيعلن عن الدورة القادمة قريبا للمشاركة من قبل المصممين والمصممات، نظرا لكون العلا مصدرا للإلهام لجمالياتها، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وتاريخها العميق المترابط ليحظى العالم بالاستمتاع بالأعمال المقدمة عن العلا.
وفاز بالجائزة ستة مشاركين هم: استديو هاري دوبس واستديو ركن، ونور الشورباجي، وطارق القاصوف، ومحمد بعلبكي، والجوهرة الرشيد، ونيكو كابا، وريم بشاوري.
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