ثلاثة قرون على التأسيس

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الجذور.. تمتد إلى ما قبل 16 قرنا، حيث كانت «حجر» الرياض اليوم مدينة شبه مهجورة، إلى أن انتقل إليها بنو حنيفة حينما سار بهم عبيد بن ثعلبة في مطلع القرن الخامس الميلادي قاصدا اليمامة، واحتجر بيوتا غير مأهولة وجدها قائمة هناك واتخذها سكنا له وعشيرته، ومن هنا جاءت تسمية «الحجر».



أسس أفراد القبيلة عددا من مراكز الاستقرار امتدت على ضفاف وادي حنيفة، واستمرت حتى أصبحت اليمامة مدينة كبيرة شبيهة بالكوفة والبصرة من حيث التخطيط والحجم، وإقليما يحكمه أفراد هذه القبيلة بالكامل، وظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي، وثمامة بن أثال الحنفي ملك مهاب عند العرب على اليمامة.



السيادة.. منذ القرن الخامس عشر الميلادي وقبل 600 عام من الآن، بعد ما تسبب القحط وسياسة الدولة الأخيضرية القاسية في هجرة بعض سكان وسط الجزيرة العربية، وتهميش العنصر العربي وسيطرة أعراق غير عربية على الحكم، عاد بنو حنيفة ليؤسسوا دولتهم من جديد.



في قلب الطريق الممتد من جنوب شبه الجزيرة العربية مرورا بنجران، والمتجه إلى دومة الجندل شمالا، والعراق شرقا وإلى الحجاز غربا، تقع «الدرعية» المدينة الدولة، التي أسسها مانع المريدي الجد الثاني عشر للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن عام 850هـ / 1446م.



التأسيس .. بفضل عبقرية الإمام محمد بن سعود، وعمله بجانب والده في ترتيب أوضاع الإمارة، تولى الحكم عام 1139هـ / 1727م في ظروف استثنائية خاضتها دولة المدينة في الدرعية.



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إضافة الى اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر، خصصت المملكة العربية السعودية بقصد التعريف ببداية تأسيس الدولة السعودية الأولى، يوم 22 فبراير والذي وافق 30 /06 /1139هـ يوما للتأسيس، بناء على قيام الدولة السعودية الأولى في مدينة الدرعية على يد الإمام محمد بن سعود.

يوم التأسيس

22 فبراير

تاريخ تولي الإمام محمد بن سعود الحكم، وتأسيس الدولة السعودية الأولى في الدرعية عام 1727م.

اليوم الوطني

23

سبتمبر

تاريخ الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز في ذلك اليوم من عام 1932م بعد توحيد المملكة، والذي يقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

الدولة الدرعية

850هـ بناء المدينة المؤسس.

مانع المريدي الجد الثاني عشر للملك عبدالعزيز

العاصمة.. الدرعية

الدولة السعودية الأولى

1139ه

التأسيس المؤسس ..

الإمام محمد بن سعود الجد الرابع للملك عبدالعزيز

العاصمة .. الدرعية

الدولة السعودية الثانية

1240هـ إعادة التأسيس

المؤسس..

الإمام تركي بن عبدالله الجد الثاني للملك عبدالعزيز

العاصمة.. الرياض

المملكة العربية السعودية

1319هــ إعادة البناء

المؤسس..

الملك عبدالعزيز

بن عبدالرحمن

العاصمة.. الرياض

الدرعية بعد القرن الخامس عشر الميلادي

بمفهوم المدن تلك الأيام، وفي موقع استراتيجي على مفترق أهم الطرق التجارية، هي مدينة زراعية متوسطة الحجم، مكتفية ذاتيا من الناحية الاقتصادية.

جعل منها مانع المريدي موئلا للعرب تضيق وتتسع حسب الاستقرار السياسي، كثيرة المزارع تصدر إنتاجها الفائض.

الدرعية بعد القرن الثامن عشر الميلادي

إضافة إلى الموقع الاستراتيجي مستقلة سياسيا، وحدها الإمام محمد بن سعود وجعلها تحت حكم واحد بعد أن كان في فرعين، بنى حيا جديدا في سمحان، وصدا لهجمات الأعداء من الشرق بنى للدرعية سورا.

تعددت بالدولة الأسواق، ومراكز الخيل، وبلغت مبلغا كبيرا من الثقافة والثراء.