شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً العلاقات الثنائية مع نظيره القبرصي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم من معالي وزير خارجية جمهورية قبرص يوانيس كاسوليديس.

وهنأ سموه خلاله الاتصال وزير الخارجية القبرصي بتوليه مهامه وزيراً لخارجية قبرص، معبّرًا عن تطلعه للعمل معه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

فيما عبّر وزير الخارجية القبرصي عن إدانة بلاده للأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه أراضي المملكة.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وجهود تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات، كما استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.