شكرا لقرائتكم خبر عن تسمية وترقيم 450 شارعًا مستحدثًا في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة الطائف ممثلاً في إدارة التسمية والترقيم بوكالة التنمية والتعمير تسمية 450 شارعًا مستحدثًا بأحياء المحافظة، وذلك ضمن مراحل المشروع الشامل للتسمية والترقيم الذي تنفذه الأمانة لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية بالشوارع غير المسماة والشوارع الجديدة وتركيب لوحات تعريفية بأسماء الشوارع، في الضواحي والمخططات الجديدة.

وشمل البرنامج تسمية شوارع بأحياء (المضباع، وسلطانه، والمعترض، والسداد، وأم العراد) , واعتمدت أمانة الطائف في تسمية الشوارع على معجم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتسمية الشوارع، موضحة أن برنامج التسمية الجديد يأتي تماشياً مع الزيادة السكانية المستمرة التي تشهدها المدينة ودخول أحياء جديدة للنطاق العمراني مما استدعى التوسع في شبكة الطرق الداخلية، كما قامت الأمانة بتعديل العديد من لوحات الشوارع بما يتناسب مع أوضاعها، وجرى تركيب أكثر من 1700 لوحة جديدة لأسماء الشوارع.

وبينت الأمانة أن البرنامج يهدف الى التسهيل على السكان وراحتهم، ودعماً لجهود الجهات الحكومية والمختصة ذات العلاقة لتعزيز الوصول الى المواقع المختلفة، وتقديم الخدمات للأهالي بما يواكب أعمال التنمية والتطوير الجارية.