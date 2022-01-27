شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 829 قرص إمفيتامين مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على (4) مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، بحوزتهم (829) قرص إمفيتامين ومخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي معدة للترويج، بعد ظهورهم في مقطع فيديو يستقلون مركبات من دون لوحات في أحد الأحياء بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا للنيابة العامة.