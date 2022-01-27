شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث المستجدات مع وزير الدولة البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة وبريطانيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التنسيق المشترك في كل ما يخدم مصالح البلدين الصديقين.