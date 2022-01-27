شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف شجرة محلية تزين محمية الملك خالد الملكية والان نبدء بالتفاصيل
ويندرج مشروع التشجير ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ممثلة عن محمية الملك خالد الملكية؛ بهدف التعاون لتنمية الغطاء النباتي وحمايته وتعزيز تنوعه بالمحمية، وضمن جهود المركز التي يبذلها لزيادة الرقعة الخضراء حول المملكة ومنها المحميات.
يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها وتنميتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها؛ للحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، ومكافحة الاحتطاب في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، ويحسن جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.