شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف شجرة محلية تزين محمية الملك خالد الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد القادر، عقدًا لمدة عامين مع إحدى الشركات الوطنية للتشجير في محمية الملك خالد الملكية، عبر زراعة 200 ألف شجرة محلية، إضافة إلى أعمال الري بالمياه المعالجة وتوفير خدمات الرعاية.

ويندرج مشروع التشجير ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ممثلة عن محمية الملك خالد الملكية؛ بهدف التعاون لتنمية الغطاء النباتي وحمايته وتعزيز تنوعه بالمحمية، وضمن جهود المركز التي يبذلها لزيادة الرقعة الخضراء حول المملكة ومنها المحميات.

يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها وتنميتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها؛ للحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، ومكافحة الاحتطاب في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، ويحسن جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.