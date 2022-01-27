شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يبحث مع وزير المالية الإثيوبي الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز اليوم، معالي وزير المالية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أحمد شدي محمد والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأشاد وزير المالية الإثيوبي بالأداء المهني الرفيع لمركز الملك سلمان للإغاثة والجهود السعودية المبذولة لدعم العمل الإنساني وخدمة المحتاجين والمتضررين في العالم.