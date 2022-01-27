13 جهاز صرف آلي للأدوية بـ «مجمع الملك عبدالله» بجدة

الدمام - شريف احمد - أنهى مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة ممثلاً في وحدة المعلوماتية الصيدلية والتشغيل بقسم الرعاية الصيدلانية من تشغيل خدمات أجهزة الصرف الآلي للأدوية ، حيث تم الإنتهاء من تشغيل 4 أجهزة صرف آلي كمرحلة أولى في الفترة الماضية ، و الإنتهاء من تشغيل 9 أجهزة صرف آلي للأدوية كمرحلة ثانية في عام 2021م ، شملت قسم الطوارئ والكوارث وقسم الرعاية التنفسية الطارئة وقسم العمليات وقسم الرعاية ما قبل الولادة ووحدة العناية المركزة ووحدة العناية القلبية المركزة وأجنحة التنويم .

وقد جاء ذلك تماشياً مع الوضع الراهن لجائحة كورونا بالإضافة إلى المساهمة في الحد من إنتشار عدوى فيروس كورونا بين الكادر الصحي والمرضى بالمناطق الحرجة وعالية الخطورة ، وتمكّن الأجهزة من إدارة الأدوية بشكل أكثر ذكاءً وأمانًا للحصول على الدواء المناسب للمريض ، مما ساعد ذلك على تحسين تجربة المريض وزيادة السلامة الدوائية من خلال تقليل الأخطاء الدوائية وتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية .

كما كان لها دور فعال في إدارة مخزون الأدوية و تخفيف ضغط العمل على موظفي الصيدلية والتمريض من خلال التكامل المتقدم بين أجهزة الصرف الآلي وأنظمة السجلات الصحية الإلكترونية ، ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية إلى عالم التحول الرقمي على مستوى مستشفيات وزارة الصحة لخدمة المستفيدين والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 .