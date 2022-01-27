شكرا لقرائتكم خبر عن خلال عام.. 40ألف جلسة غسيل كلى بـ«سعود الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بمركز الملك فهد للكلى، عن إجراء أكثر من 40 ألف جلسة غسيل كلى، خلال العام الميلادي المنصرم.

جاء ذلك على لسان مدير مركز الملك فهد للكلى د.عبدالهادي الطلحي أن عام 2021م شهد الكثير من المنجزات من بينها: تقديم الخدمة للمرضى من مرحلة 1-3 الأولية ما قبل الفشل الكلوي النهائي من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية .

وأشار د.الطلحي إلى استقبال 3 آلاف مراجع للعيادات الخارجية للكلى، مضيفاً بقوله: كما شهد المركز وصول مرضى الغسيل البريتوني لعدد 100 مريض بنسبة ارتفاع وصلت لـ 13% .

وختم د.الطلحي تصريحه منوهاً بأن المركز يوفر العلاج لكافة أمراض الكلى والتي تشمل عيادات الكلى و ما قبل الزراعة ومتابعة ما بعد الزراعة وغسيل الكلى البرتيوني و غسيل الكلى الدموي و علاج الإستبدال الكلوي المستمر، كما يوفر الرعاية الطبية ومتابعة المرضى بعد إجراء زراعة الكلى، وبالإضافة إلى ذلك إجراء فحوصات ما قبل زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي المتقدم.