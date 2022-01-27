تشغيل 13 جهاز صرف آلي للأدوية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

وقد جاء ذلك تماشياً مع الوضع الراهن لجائحة كورونا بالإضافة إلى المساهمة في الحد من إنتشار عدوى فيروس كورونا بين الكادر الصحي والمرضى بالمناطق الحرجة وعالية الخطورة ، وتمكّن الأجهزة من إدارة الأدوية بشكل أكثر ذكاءً وأمانًا للحصول على الدواء المناسب للمريض ، مما ساعد ذلك على تحسين تجربة المريض وزيادة السلامة الدوائية من خلال تقليل الأخطاء الدوائية وتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية .
كما كان لها دور فعال في إدارة مخزون الأدوية و تخفيف ضغط العمل على موظفي الصيدلية والتمريض من خلال التكامل المتقدم بين أجهزة الصرف الآلي وأنظمة السجلات الصحية الإلكترونية ، ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية إلى عالم التحول الرقمي على مستوى مستشفيات وزارة الصحة لخدمة المستفيدين والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030
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