شكرا لقرائتكم خبر عن 500متطوع لزراعة 30ألف نبته في الحدائق العامة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع إدارة الحدائق والتجميل، وفريق لنغرسها التطوعي مبادرة تطوعية لزراعه 30 ألف نبته في الحدائق العامة والميادين بمكة المكرمة.

وأوضحت الوكالة أن المبادرة جاءت امتداداً لعمليات التشجير وزراعة النباتات التي تقوم بها الأمانة ؛ بهدف زيادة المسطحات الخضراء وتحسين البيئة ؛ من خلال تكثيف زراعة النباتات بمختلف أنواعها، وزراعة الزهور على امتداد الأرصفة والحدائق العامة، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 500 متطوع ومتطوعة بعدد ساعات أكثر من 1000 ساعة تطوعيه من المهتمين بالأعمال التطوعية.

وبينت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأنه تم تنفيذ العديد من المبادرات وتفعيل منظومة العمل التطوعي؛ وتوعية أفراد المجتمع بأهمية التشجير والحفاظ عليه، ضمن برنامج جودة الحياة و المنبثق من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبهدف المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الأجواء البيئية الصحية، وتحسين للمشهد الحضري ومعالجة للتشوه البصري بالعاصمة المقدسة