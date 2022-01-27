شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض : ديوانيات الغالين تستقبل جيل العطاء والوفاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدا الأمين لأمانة منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، في انشاء ديوانيات الغالين، حيث تقوم على مساحة اجتماعية لفئة عزيزة على قلوبنا، وافتتحت وسط الاحياء لتعزيز الترابط بين سكان الحي وتخلق فراغات عامة تتفاعل مع احتياجاتهم وترتبط بهم، وتم انشاء ثلاثة مواقع على مستوى المدينة وسنعمل على زيادة انتشارها لتغطية نطاق البلديات كافة.

تقوم ديوانيات الغالين بالوفاء لجيل العطاء لتقوم أمانة الرياض بانشاء الدوانية ضمن استراتجيها الهادفة الى توفير خيارات اجتماعية وترفيهية وثقافية لجميع شرائح المجتمع، وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه فئة كبار السن، وعرفانا لعطائهم في خدمة وطنهم في السنوات الماضية، وتهدف الديوانيات الى انشاء موقع ملائمة لكبار السن، وتوفير ممرات مشاة وأدوات رياضية للمساهمة في التقليل من الإصابة بالأمراض الشائعة، والحرص على تبادل الخبرات فيما بين المرتادين، وتقديم دورات وإرشادات صحية واجتماعية، وتحتوي الديوانية على طراز تراثي أصيل ويضم، صالة جلوس أرضية مؤثثة مع مكان للضيافة، وصالة تحتوي على جلسات مرتفعة مزودة بشاشة تلفزيون، و مركز أعمال يضم أجهزة حاسوب وخدمة إنترنت، وممرات مشاة وأدوات لممارسة الرياضة، وجلسات خارجية متعددة الأغراض. وقدم تم تنفيذ ثلاثة ديوانيات وهي ديوانية حي علشية وديوانية حي لبن وديوانية حي الروضة.