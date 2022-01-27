شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة و إتلاف أكثر من 300 كجم لحوم و خضروات الفاسدة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات، جولات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية؛ وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية العتيبية الفرعية نفذت جولات ميدانية على جميع المنشآت الغذائية والتجارية ضمن نطاقها الإشرافي، نتج عنها ضبط العديد من المخالفات, أبرزها: وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية, ومخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين, وتدنٍّ في مستوى النظافة, إضافة إلى مخالفات التجهيزات داخل المنشأة وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، حيث صُودِر 488 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وطُبِّقت لائحة الجزاءات والمخالفات وإغلاق المنشآت الغذائية التي تستوجب الإغلاق. كما قامت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية بتكثيف جولاتها على المنشآت الغذائية، أغلقت خلالها عددًا من المنشآت؛ بسبب سوء تداول المواد الغذائية وسوء الحفظ والنظافة، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية تالفة لسوء التخزين وانتهاء فترة صلاحيتها، مشيرةً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين، حيث صادرت الفرق الرقابية ببلدية الغزة الفرعية أكثر من 300 كجم من اللحوم والخضروات الفاسدة، إضافة إلى 455 لترًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية على المنشآت الغذائية؛ للحفاظ على الصحة العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين. وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والتصدي لأي مخالفات تهدد سلامة المستهلكين، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات البلدية الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.