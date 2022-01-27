شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار منشأتين مخالفتين لنظام التوطين بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على منافذ ومراكز البيع في نشاط التموينات الغذائية والاستهلاكية بمدينة نجران ومحافظة حبونا، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة. وأبان المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأمين العام للجنة التوطين بالمنطقة عبدالله الدوسري،أن اللجنة قامت بزيارة 37 منفذًا ومركزا، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 206 موظفًين سعوديين ، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين بالنشاط 212 وافدًا من مختلف الجنسيات.

وأفاد أن الجولات شملت حصر 33 فرصةً عمل جديدة للمواطنين، وإنذار منشأتين تعمل بالنشاط، مشيرًا إلى أن نسبة التوطين في المنشآت التي جرى زيارتها تصل إلى 49% .