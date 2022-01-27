شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل ألفين شارع في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجاً لتعزيز السلامة المرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية من خلال إعادة طلاء محددات المسارات بألوانها المختلفة، ضمن برامج الصيانة الدورية لشبكة الطرق الداخلية، ودعم وسائل السلامة المرورية.

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال إعادة طلاء محددات المسارات تهدف الى رفع كفاءة الشبكة وضمان سلامة الحركة المرورية للمركبات والمشاة، من خلال تحديد المسارات وطلائها بالمواد المخصصة لذلك، كما اشتمل البرنامج على تنفيذ أعمال الطلاء للشوارع التي تم تأهيلها بإعادة السفلتة والصيانة لها.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود تحسين المشهد العام للمدينة حيث حث أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي على القضاء على التشوهات البصرية، وتطوير الخدمات البلدية وضمان السلامة والجودة لشبكة الطرق، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل والانجاز المنشود.

يذكر أن أمانة الطائف تعمل على تنفيذ برنامج لصيانة وتأهيل الشوارع بالإصلاح والكشط وإعادة السفلتة الكاملة شمل في مرحلته الأولى أكثر من 2000 شارع ويغطي البرنامج كافة الشوارع الرئيسية والفرعية خلال المرحلة المقبلة.