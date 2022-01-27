شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير «الأربعاء الشعبي» في مراحله الأخيرة.. والتدشين خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال، المشرف العام على إدارة دعم وتمكين الأمانات م. عبدالله بن سعيد، المراحل النهائية لمشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي بوسط مدينة المبرز في محافظة الأحساء، الذي سيتم تدشينه خلال الشهر المقبل.

تهيئة عمرانية

وأوضح أمين الأحساء م. عصام الملا، خلال الجولة التفقدية، أن مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي يأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة وضع المتاجر المتنقلة في الحاضرة، وفقًا لمستهدفات عدة، تتمثل في تهيئة الموقع عمرانيًا، وزيادة مساحة المناطق الخضراء، واستخدام المواد المحلية والنباتات المناسبة والملائمة للموقع، ودعم المنتجات المحلية بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

قيمة شعبية

وأشار إلى دعم الجانب السياحي والترفيهي في السوق، وزيادة فرص العمل لعدد من شرائح المجتمع، وتحفيز الاستثمار في السوق، والمحافظة على النظافة العامة، وتحقيق مبدأ الاستدامة، وتوفير بيئة ملائمة للمتسوقين والزائرين، مضيفًا إن السوق يُمثل قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من 50 عامًا، على مساحة إجمالية تقدر بـ 45 ألف متر مربع.

ممرات وساحات

وأضاف الملا: يتضمن مشروع تطوير السوق إنشاء الممرات المظللة وساحة للفعاليات والمناسبات، والنوافير التفاعلية ومظلات للمتاجر المتنقلة وغطاء نباتي، إضافةً إلى تخصيص مضمار للمشاة بمحاذاة السوق ومواقع لعربات بيع الأطعمة «فود ترك»، ومواقع للأسر المنتجة، وتهيئة موقع السوق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

هوية تراثية

وأكمل: يُعتبر المشروع امتدادًا لخطط الأمانة في إعادة صياغة الأسواق الشعبية «الأسبوعية»، وتنظيمها بصورة أمثل، مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للمتاجر المتنقلة، وتنظيم الأسواق وفق أحدث المعايير ذات الطابع الشعبي والتراثي والتناسق العمراني.سياحة تاريخية

وزار وكيل الوزارة م. ابن سعيد، مواقع الاستثمار المؤقت لموسم الشتاء «جبل الأربع - حديقة الكوت - سوق الحميدية»، وتعتبر تلك المواقع ذات نشاط سياحي يعزز من أهداف السياحة التاريخية والمحافظة على التراث.

سوق الحميدية

يُذكر أن أمانة الأحساء أنشأت سوق الحميدية، والمسمى في السابق بــ «سوق الدهن»، ويقع جنوب سوق القيصرية التاريخي، ويتألف من 16 متجرًا، تكون في بنائها على شكل صفين، بينهما ممر للمتسوقين مسقوف بالخشب، بشكل جملون يقف على أعمدة خشبية منقوشة وله مدخل متميز وواجهات فريدة بها درايش «شبابيك» خشبية، وسطح السوق تمت تغطيته ببرجولات خشبية لإمكانية استخدام السطح لبعض الجوانب السياحية وما شابهها.

بيئة ملائمة

فيما تعتبر حديقة الكوت وسط الهفوف التاريخي ضمن مشاريع أنسنة المدن، والهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة، وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة، وزيادة الغطاء النباتي، ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

واشتمل مشروع إنشاء الحديقة على النوافير المائية وزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء وتخصيص مساحة للألعاب الرياضية وتعزيز رياضة المشي مع تخصيص مساحة مظللة لألعاب الأطفال، ومراعاة حركة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

جبل الأربع

أما جبل الأربع، فله أهمية تاريخية وأثرية على الصعيدين الثقافي والتاريخي في المنطقة الشرقية، ويُعد أحد الجبال المشهورة والجاذبة للسياح، وعُرف بذلك الاسم لوجود أربعة جبال متجاورة، ويشتهر بوجود عدة كهوف تختلف في مساحاتها.

خطط ومشاريع

وعقد وكيل الوزارة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي أمانة الأحساء؛ للاطلاع على جهود الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، بالشراكة بين القطاعات الحكومية والخدمية، ومشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاطلاع على أبرز خطط ومشاريع الأمانة للعام 2022.

تهيئة الموقع عمرانيا ودعم المنتجات المحلية

معالجة وضع المتاجر المتنقلة في الحاضرة

زيادة فرص العمل لعدد من شرائح المجتمع

توفير بيئة ملائمة للمتسوقين والزائرين