شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيمات جديدة لحماية واحة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، الاتفاق على عدد من التنظيمات، التي تستهدف حماية الواحة، والمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واستدامتها.

جاء ذلك، خلال رئاسته اجتماع اللجنة الإشرافية التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء «العاشر»، بحضور قيادات الجهات الحكومية المعنية «المؤسسة العامة للري، أمانة الأحساء، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، فرع وزارة التجارة بالأحساء، فرع هيئة التراث بالأحساء»، وذلك في مقر المؤسسة العامة للري، وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال.