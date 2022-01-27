شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الحيوانية لـ «مربي الماشية»: التطعيمات تقي الحيوانات التسمم الدموي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نصح مدير إدارة الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف د. محمد حريفي، مربي الماشية والأغنام، باختيار نوعية أعلاف مناسبة لكل مرحلة إنتاجية، وتقديم الأعلاف المركزة المهمة للحيوانات، خاصة أثناء مرحلة الحمل والولادة، ومرحلة التسمين.

وقال: عند شراء الأعلاف الخضراء أو الجافة، يجب التأكد من نظافتها، والتحقق من رائحتها، وألا توجد بها أتربة، وأن تكون جافة، وخالية من الرطوبة، أو التعفن، وأن يلاحظ مظهرها العام ويجب أن يكون جيد المظهر، مؤكدا ضرورة حفظ الأعلاف بعيدا عن مياه الأمطار، والرطوبة، والرياح الشديدة، وذلك من خلال وضعها في الأماكن المخصصة لتخزينها، للحفاظ على جودتها وسلامتها من التلف والتعفن.

وتابع د. حريفي: على أصحاب المواشي أن يتذكروا دائما أن الأعلاف الغنية بالطاقة والبروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية، تساعد في عملية التمثيل الغذائي الجيد للحيوانات، وبالتالي تعزيز قدرتها على مقاومة الأمراض الموسمية.

وأشار إلى ما تعانيه الأغنام من الإصابة بالطفيليات الداخلية والخارجية، لذا فمن المهم إعطاء الحيوانات الأدوية المناسبة لمضادات الديدان والطفيليات، والمبادرة بتطعيم الحيوانات بشكل منتظم ضد مرض التسمم الدموي، والتسمم المعوي، وطاعون المشترات الصغيرة.