شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف طلاب «الهندسة» باللائحة الجديدة لتداول وتصنيع الأجهزة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت كلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ورشة عمل تعريفية باللائحة الجديدة للأجهزة والمعدات الطبية وصيانتها وصناعتها، بالإضافة إلى ما يتعلق باختراع وابتكار الأجهزة الطبية وقطع غيارها، بمشاركة طلاب الهندسة والمختصين والمهتمين، وبعض ممثلي شركات تصنيع الأجهزة الطبية ووكلاء الشركات العالمية بالمملكة، في إطار التعاون بين الجامعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأشار عميد الكلية د. مراد الثبيتي إلى أن الورشة ليست الأولى التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع الهيئة، إلا أنها هي الأكبر والأكثر مشاركة، بالإضافة إلى أهمية الموضوع الذي تطرحه، والمتعلق بلائحة تصنيع وابتكار الأجهزة الطبية، وكيفية إدخالها إلى المملكة.

بدوره أكد رئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية د. عبدالحكيم العمري أن هدف اللقاء الرئيسي هو تعريف الطلاب والطالبات بأحدث الأنظمة واللوائح المتعلقة بالأجهزة الطبية، حتى يكونوا على علم بهذه الأنظمة، فلا يقعوا في مخالفات قد تترتب عليها غرامات أو جزاءات، لافتًا إلى أن هذه اللقاءات ضرورية للطلاب الذين سيدخلون قريبًا سوق العمل.